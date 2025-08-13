ميار الببلاوي تحتفل بخطوبة نجلها: "ربنا عالم إني ربيته بالحلال"

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة ميار الببلاوي بخطوبة نجلها، مساء أمس الثلاثاء، ونشرت مقطع فيديو من الاحتفال عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، موجهة رسالة مؤثرة.

وكتبت: "ما شاء الله، تبارك الله، عقبال أولادكم. ابن عمري، يا رب قوّيني أكمل المشوار لحد ما أشوفه في بيته، ربنا عالم إني ربيته بالحلال وشقيت علشان أشوف اليوم ده. ابعد عنه العين، واحفظه بحفظك يا رب العالمين، واجعلها زوجة الدنيا والآخرة".

وتابعت: "شكرًا لكل أهلي وأصحابي وإخواتي اللي كانوا جنبي، وعقبال أولادكم جميعًا. واللي وقف جنبي وقدرني في فرح ابني الوحيد على راسي، ومردودة له في الأفراح، واللي ما كانش معانا، قابلة عذره، وشكرًا تاني. واللي يحبني يقول ما شاء الله".

وتابعت: "أما جوزي، فده بقى الأب اللي ما خلفش، بس الراجل والسند ودنيتي الحلوة. ربنا يخليك ليا، وما يحرمنيش من وقوفك جنبي يا حب عمري كله. شكرًا لآخر عمري يا عمري".

اقرأ أيضًا:

"بديع الروح".. المركز القومي للمسرح والموسيقى يحتفل بذكرى ميلاد بديع خيري

بالصور- دنيا سمير غانم تحتفل بعرض فيلم "روكي الغلابة" في دبي

ليلى زاهر تشارك جمهورها ذكريات الأسبوع الماضي (صور وفيديو)