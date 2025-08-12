إعلان

"بحبك ربنا يقدرك"..ريهام حجاج تهنئ زوجها محمد حلاوة على فوزه بعضوية مجلس الشيوخ

08:44 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

هنأت الفنانة ريهام حجاج زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة على فوزه بعضوية مجلس الشيوخ التي تم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة الماضية.

نشرت ريهام مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، ظهر خلاله وهو يتابع سير العملية الانتخابية وكتبت: " مبروك يا حبيب قلبي، يا سيادة النائب المحترم، مبروك فوزك للدورة التانية بعضوية مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ – ٢٠٣٠، دايما فخورين بيك يا حياتي و ربنا يقدرك، بحبك بحبك بحبك".

وكانت اخر مشاركات ريهام حجاج الفنية بمسلسل "أثينا" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

66

اقرأ أيضا:

"شمس وبحر وبطيخ".. هنا الزاهد تخطف الأنظار بـ"التايجر" أمام البحر

هدى الإتربي تظهر في بلاغ زيزو ضد الزمالك

ريهام حجاج محمد حلاوة مجلس الشيوخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان