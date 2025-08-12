كتب- مروان الطيب:

هنأت الفنانة ريهام حجاج زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة على فوزه بعضوية مجلس الشيوخ التي تم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة الماضية.

نشرت ريهام مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، ظهر خلاله وهو يتابع سير العملية الانتخابية وكتبت: " مبروك يا حبيب قلبي، يا سيادة النائب المحترم، مبروك فوزك للدورة التانية بعضوية مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ – ٢٠٣٠، دايما فخورين بيك يا حياتي و ربنا يقدرك، بحبك بحبك بحبك".

وكانت اخر مشاركات ريهام حجاج الفنية بمسلسل "أثينا" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

