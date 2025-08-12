كتب- مروان الطيب:

أقيم مساء اليوم الثلاثاء اجتماعا بمقر نقابة المهن الموسيقية حضره الفنان راغب علامة للتحقيق في واقعة حفله في الساحل الشمالي، ووقوع بعض التجاوزات، بحضور النقيب الفنان مصطفى كامل وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد الفنان راغب علامة، خلال الاجتماع على كامل احترامه وحبه العميق لمصر والمصريين، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل بالنسبة له وطنًا ثانيًا وبيتًا كبيرًا يحتضنه منذ بداية مشواره الفني.

وأوضح الفنان راغب علامة، أنه ليس المسئول عن تنظيم الحفل أو الإجراءات الأمنية المنظمة للمسرح، مشددًا على تقديره العميق للجمهور المصري وتاريخ الفن المصري وقيم شعبه، وتعهد بالتأكيد على منظمي الحفلات بمراعاة عدم تكرار ذلك مستقبلًا.

كما صرح أحمد مهنا، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، أن النقيب مصطفى كامل، عقد اجتماعًا بمقر النقابة مع الفنان راغب علامة، لبحث ما تم تداوله مؤخرًا من مقاطع مصورة أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف مهنا أن النقيب الفنان مصطفى كامل ثمن موقف الفنان راغب علامة الإيجابي وتقديره للجمهور وللنقابة، مؤكدًا أن النقابة تدعم كل فنان يحترم قيم الفن الرفيع ويصون مكانة مصر أمام العالم.

وكان أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في بيان صحفي، قرار إيقاف المطرب راغب علامة عن الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق بسبب ما حدث في حفله الأخير الذي أقيم بالساحل الشمالي "تبادل القبلات مع المعجبات وصعودهن على المسرح".

قال مصطفى كامل إنه تابع سلوكا وصفه بالمشين، والمخالف لكل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية، مضيفا "سلوكا لم نعتاد عليه داخل وطننا سابقاً ولن نسمح بأن يتكرر على أرض أم كلثوم وعبدالوهاب وحليم وعظماء الفن العربي. مسارح مصر اعتلاها كبار فنانين مصر والعالم العربي العظماء فناً وقيمة، ولم تكن يوماً ولن تكون مرتعاً للقبلات والإيحاءات الغير منضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز" .

ورد راغب على أزمته مع نقابة المهن الموسيقية وكتب عبر حسابه على "X": "جمهوري الغالي، في إتصال تليفوني بيني وبين النقيب والفنان مصطفى كامل وبكل النوايا الطيبة كان الحديث انه ليس في مصلحة أحد هذا الوضع ، ولا اقبل ان يكون هناك خلاف على الإطلاق ومن يتطاول على النقيب كأنه تطاول عليا وعلى جمهوري شخصياً.. وانا بتشرف بزيارة النقابة في أي وقت وأقدر النقيب كما اقدره كشاعر وملحن ومطرب".

