الجمعة.. فرقة واما تحيي حفلاً غنائياً في رأس الحكمة

كتبت- نوران أسامة:

تستعد فرقة واما لإحياء حفل غنائي في رأس الحكمة بالساحل الشمالي، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 أغسطس.

ونشرت الشركة المنظمة للحفل البوستر الدعائي عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "فرقة واما جاية تنوّر أجواء منتجع سيليبريشن، رأس الحكمة، يوم الجمعة 15 أغسطس، استعدوا تغنوا من قلبكم، ترقصوا على البحر، وتعيشوا لحظات ما تتنسيش".

وتتكون فرقة واما حالياً من كل من: أحمد فهمي، ومحمد نور، وأحمد الشامي، وذلك بعد إعلان الملحن نادر حمدي انفصاله رسميًا عن الفرقة في مايو الماضي.

وكانت الفرقة قد أحيت مؤخراً أكثر من حفل في الساحل الشمالي خلال يوليو بقرية "جريكا – Greeka"، ضمن فعاليات موسم صيف 2025. كما أحيت في يونيو الماضي حفلاً في بورتو السخنة يومي 9 و10، وشاركت بحفل كبير تحت سفح الأهرامات يوم 2 مايو الماضي إلى جانب الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

يُذكر أن الفرقة أعلنت مؤخرًا عن طرح ميني ألبوم جديد بعنوان "يا قلبي" ضمن خططها الفنية لموسم الصيف الجاري.

