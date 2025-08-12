أصالة توجه رسالة لأنغام: "إنتي بطلة"

كتبت- نوران أسامة:

دعمت الفنانة أصالة نصري، الفنانة أنغام، بعد تعرضها لوعكة صحية خضعت على إثرها، الخميس الماضي 7 أغسطس، لعملية جراحية لإزالة كيس حميد وجزء صغير من البنكرياس.

ووجهت أصالة رسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، قالت فيها: "للغالية الموهوبة، الفنانة الكبيرة، صوت مصر العظيمة، أنغام، بدعي ربي بكل ليلة يعافيكي، وترجعي إلنا سالمة وبصحة تامة، ويخفف عنك كل وجع. يا حبيبة ملايين من محبينك بكل مكان في العالم، كل أهلك بيدعوا لك، ورح ندعي لك، وأنتي بطلة ومشوارك كان صعب ودائماً كنتي تفوزي، والمرة كمان رح تفوزي، ومثل عادتك رح تبقي أحلى وأحلى".

يذكر أن الإعلامي محمود سعد أعلن، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أن أنغام خضعت لجراحة جديدة لاستئصال جزء من البنكرياس، مؤكدًا أنها في حالة تحسن، لكنه أوضح أن العملية كبيرة والمشوار نحو التعافي سيستغرق وقتًا.

كما نفى مصدر مقرب من النجمة الكبيرة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، ما تردد بشأن تدهور حالتها الصحية أو نقلها إلى غرفة عزل، مشددًا على أن ما جرى كان تدخلًا جراحيًا دقيقًا لاستئصال جزء صغير من البنكرياس، وأن حالتها مستقرة.

