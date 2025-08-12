تركي آل الشيخ يروج لبطولة "Six Kings Slam" ضمن موسم الرياض

كتبت- نوران أسامة:

روّج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لبطولة "Six Kings Slam" للتنس، والمقرر إقامتها ضمن فعاليات موسم الرياض في أكتوبر المقبل.

ونشر آل الشيخ بوستر البطولة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "لجميع عشاق التنس، عاد الملوك، حيث يتنافس أفضل 6 لاعبين تنس في العالم في بطولة #SixKingsSlam، ضمن فعاليات موسم الرياض في أكتوبر المقبل".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، أعلن الأيام الماضية عن ملامح وتوجهات جديدة لموسم الرياض القادم.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "إن شاء الله في موسم الرياض القادم، اعتماد كامل تقريبًا على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية، مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية، مع بعض التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية".

