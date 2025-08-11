إعلان

بالفيديو.. دنيا سمير غانم تحتفل بالعرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة" في السعودية

10:45 م الإثنين 11 أغسطس 2025
    العرض الخاص لفيلم روكي الغلابة
    دنيا سمير غانم (1)
    دنيا سمير غانم (2)
    محمد ثروت والجمهور السعودي في العرض الخاص
    دنيا سمير غان من العرض الخاص لفيلم روكي الغلابة في جدة (1)
    دنيا سمير غان من العرض الخاص لفيلم روكي الغلابة في جدة (2)
كتب - معتز عباس:

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، يرصد لقطات من العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة" في السعودية.

ووجهت دنيا، رسالة شكر للجمهور السعودي، وكتبت: "شكرا على حسن استقبالكم .. حقيقي اتبسطت جدا من ردود أفعالكم على الفيلم في العرض الخاص.. وبإذن الله الفيلم يوم ١٤ أغسطس بجميع سينمات الوطن العربي".

تدور أحداث فيلم "روكي الغلابة" حول فتاة شابة تعمل حارسة شخصية وتتولى حراسة وتأمين أحد رجال الأعمال الكبار، ويتعرضان سويا للعديد من المواقف الكوميدية، ويشارك ببطولة الفيلم كل من محمد ممدوح، بيومي فؤاد، محمد ثروت، تأليف كريم يوسف وندى عزت، إخراج أحمد الجندي.

فيلم روكي الغلابة في السعودية الفنانة دنيا سمير غانم دنيا سمير غانم على إنستجرام العرض الخاص لفيلم روكي الغلابة
الثانوية العامة

المزيد

