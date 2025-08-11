كتب - معتز عباس:

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، يرصد لقطات من العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة" في السعودية.

ووجهت دنيا، رسالة شكر للجمهور السعودي، وكتبت: "شكرا على حسن استقبالكم .. حقيقي اتبسطت جدا من ردود أفعالكم على الفيلم في العرض الخاص.. وبإذن الله الفيلم يوم ١٤ أغسطس بجميع سينمات الوطن العربي".

تدور أحداث فيلم "روكي الغلابة" حول فتاة شابة تعمل حارسة شخصية وتتولى حراسة وتأمين أحد رجال الأعمال الكبار، ويتعرضان سويا للعديد من المواقف الكوميدية، ويشارك ببطولة الفيلم كل من محمد ممدوح، بيومي فؤاد، محمد ثروت، تأليف كريم يوسف وندى عزت، إخراج أحمد الجندي.

