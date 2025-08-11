في ذكري وفاته.. صلاح عبدالله يرثي نور الشريف بقصيدة مؤثرة- فيديو

القاهرة- مصراوي:

قال الفنان صلاح عبدالله، إنه كتب قصيدة يوم رحيل الفنان نور الشريف، وتحدث عن المواقف جمعتهما، وتعاونهما في أكثر من عمل فني، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا" المعروض على قناة سي بي سي.

وقال: "لما مرضت فى 2010 مرض أثر على حركتي، تاني يوم وأنا نايم ومريض لقيت أول حد طبطب عليا ومش عايز يصحيني وببص عليه لقيت حبيبي وصديقي نور الشريف".

ولفت صلاح عبدالله إلى أن نور الشريف كان سببًا في ظهور نجوم كثيرة فى التأليف والتمثيل والإخراج، منهم مخرجين كبار مثل داوود عبدالسيد، ومحمد خان، وعاطف الطيب، ومحمد النجار وسمير سيف، مشيرًا إلى أن الفنان الراحل أستاذ كبير وفيلسوف ووطني جدا.

وألقى صلاح قصيدة مؤثرة في وداع نور الشريف خلال مداخلته بالبرنامج .

جدير بالذكر أن نور الشريف رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 11 أغسطس، عام 2015، تاركا إرثا فنيا كبيرا.