كتب-مصطفى حمزة:

كشف حسام لطفي، المستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، تطورات النزاع مع المطرب الشعبي محمود الليثي، بعد اتهامه بالتعدي على أغنية “يا مسهرني”، أحد أبرز أعمال الموسيقار الكبير سيد مكاوي، وكلمات الشاعر الكبير أحمد رامي.

وتحدث د. حسام لطفي، في تصريح خاص لـ"مصراوي" وقال : " المطرب لم يلتزم ، وتم التصعيد من جانبنا ، و ذلك حفاظا على حقوق ورثة الشاعر أحمد رامي، والملحن سيد مكاوي".

وتابع:" البلاغ تمت إحالته إلى المحكمة الاقتصادية، و ننتظر الحكم في القضية".

وتقدّم المستشار القانوني للجمعية، الدكتور حسام لطفي، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، قُيد برقم العريضة 1235328، يتهم فيه الفنان محمود الليثي، بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية من خلال استخدام لحن الأغنية دون تصريح، مع تحوير كلماتها في أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “ماتعيش فيها دور المظبوط”.

وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن ما تم يمثل تعديًا صريحًا ومرفوضًا على أحد أركان التراث الغنائي المصري والعربي، حيث تم إستخدام العمل الأصلي دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق، فضلًا عن تغيير كلماته إلى محتوى يفتقر إلى القيم الجمالية، وهو ما يُعد تشويهًا لعمل فني خالد، وانتهاكًا صريحًا للحقوق الأدبية والفكرية المحمية قانونًا.

وأعربت عن استنكارها هذا التصرف، مؤكدة التزامها الكامل بحماية حقوق المؤلفين والملحنين والدفاع عنها بكافة الوسائل القانونية المتاحة. كما تدعو الجمعية جميع الفنانين والمنتجين إلى احترام حقوق الملكية الفكرية، والتعامل مع الأعمال الفنية التراثية بمسؤولية تليق بقيمتها التاريخية والفنية.