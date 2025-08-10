"إزاي خسيتي".. أحدث ظهور لـ إلهام شاهين بوزن نحيف في الساحل

كتب - معتز عباس:

خطفت النجمة إلهام شاهين الأنظار، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها من الساحل الشمالي.

ونشرت إلهام صورًا لها مرتدية ملابس صيفية "أبيض في أبيض" تناسب أجواء البحر، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب الفنانة غادة عبدالرازق.

وأثارت إطلالة إلهام شاهين جدل المتابعين على "انستجرام" وتساءلوا عن سر رشاقتها وظهورها بهذا الشكل بعد خسارتها للوزن.

لاقت الصور إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر"، "إيه الحلاوة دي"، "قمر وجميلة"، "أحلى فنانة"، "إزاي خسيتي"، "خسيتي أوي يا نجمة".

يُذكر أن إلهام شاهين شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، ونخبة من النجوم.

اقرأ أيضا..

بالصور.. مي عمر بملابس صيفية جريئة تخطف الأنظار على شاطئ البحر

"شلالات وبحر وأشجار".. مايان السيد تستمتع بإجازة الصيف وروبي تعلق