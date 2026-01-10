لاريجاني: مثيرو الشغب يسعون إلى تهيئة الأرض للتدخل الأجنبي في إيران

طهران - (د ب أ)

قال على لاريجاني أمين المجلس الأعلى الإيراني للأمن القومي إن "مثيري الشغب يسعون من خلال إشعال نار الحرب الداخلية إلى تهيئة الأرض للتدخل الأجنبي في البلاد".

واعتبر لاريجاني، في حديث لقناة "الميادين" أن هناك تيارا خارجيا يوجه الازمة في الداخل، وأضاف: "في حرب الأيام الـ12 كانت خطتهم أن ينزل الإيرانيون إلى الشارع، إلا أنهم لم يفلحوا في ذلك"، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية اليوم السبت.

وأشار إلى أن: "ترامب أعلن أنه لو حدثت أزمة اجتماعية سنقوم بتنفيذ عمليات عسكرية، أي أن تكتيك أمريكا تغير الآن إذ جاءوا لكسر تضامن الشعب ومن ثم يقومون بهجوم عسكري".

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي إن "أعداءنا استهدفوا العامل الأساس الذي كان نقطة القوة في حرب الأيام الـ12 وهو تضامن الشعب". وأضاف: "لاشك أن المشاكل الاقتصادية موجودة وعلى الحكومة والقطاعات المختلفة متابعة ذلك ولكن ينبغي الالتفات إلى أن العدو يسعى وراء أهدافه الخاصة من وراء ذلك".

ووصف لاريجاني، مثيري الشغب بأنهم مجاميع شبه إرهابية، وقال: "قبل 3 أو 4 أشهر، قال الصهاينة إنهم أوجدوا هياكل في إيران وسيستخدمونها لإثارة مغامرة جديدة في إيران، هذه هي الهيكلية التي أوجدوها".

وأشار لاريجاني إلى أن "العدو سعى لاستهداف رمز هوية إيران وهي علم إيران وتمثال الحاج قاسم والهوية الدينية (المساجد والقرآن) وأن يسلبها من الشعب"، وتساءل: "هل الأزمة الأمنية تعمق أم تخفف المشاكل الاقتصادية؟ لدينا في البلاد نقاط ضعف وأن هذه الاحتجاجات تتبلور حول هذه الأرضية ولكن ينبغي حل القضية عن طريقها الخاص بها، لأن تداعيات هذه الاحتجاجات تضر الشعب كله ولا تحل أي مشكلة".

وأضاف: "لا ينبغي أن نسمح بحدوث مثل هذه المشاهد ولكن حينما يختل الأمن الداخلي لبلد ما فإن القوات المسلحة مضطرة للدخول إلى الساحة لإنهاء الأزمة".

وقال لاريجاني: "إن القوات الأمنية حددت قادة أعمال الشغب واعتقلت بعضهم ومن ضمنهم من خُدِعوا ولكن كانت هنالك حالات كثيرة لاستخدام أسلحة مثل بنادق (ج 3) ومسدسات، فهؤلاء منظمون ولم يأتوا إلى الشارع لإطلاق الشعارات. حينما يتجه البعض سريعا نحو المراكز العسكرية والشرطية للاستيلاء على الأسلحة فذلك يعني أنهم يسعون وراء حرب أهلية".

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "لاشك أن القوى الأمنية والسلطة القضائية ستتعامل بلا تسامح مع الزمر المسلحة التي تريد الهجوم على المراكز الحكومية والشرطية وتستهدف حياة المواطنين".