اتهم وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي، إسرائيل بالتخطيط لنقل فلسطينيين قسرا إلى إقليم "أرض الصومال"، مؤكدا امتلاك بلاده "معلومات مؤكدة" بهذا الشأن، وذلك في أول رد رسمي على اعتراف تل أبيب بالإقليم الانفصالي.

ووصف فقي في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، اعتراف إسرائيل بالإقليم بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي، مشددا على أنه لا يحق لنتنياهو ولا لحكومته "الدموية" منح الشرعية لإقليم داخل دولة ذات سيادة.

وطالب فقي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسحب هذا الاعتراف "غير القانوني" باستقلال إقليم أرض الصومال الانفصالي فورا.

وكشف فقي، عن فتح تحقيق رسمي فيما تردد بشأن استخدام عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن لمطار مقديشو، متوعدا باتخاذ "إجراءات صارمة" ضد كل من يثبت تورطه في هذا الأمر.

وثمّن الوزير مواقف السعودية وقطر ومصر والولايات المتحدة الرافضة لتقسيم الصومال، محذرا من أن التساهل مع هذه السابقة الخطيرة يهدد استقرار إفريقيا بأكملها، فيما أشار إلى عدم تلقي مقديشو أي معلومات بشأن توجه إثيوبي مماثل للاعتراف بالإقليم.