إعلان

الصومال: لدينا أدلة تدين إسرائيل بالتخطيط لنقل فلسطينيين إلى "أرض الصومال"

كتب : محمود الطوخي

10:23 م 10/01/2026

أحمد معلم فقي وزير الدفاع الصومالي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اتهم وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي، إسرائيل بالتخطيط لنقل فلسطينيين قسرا إلى إقليم "أرض الصومال"، مؤكدا امتلاك بلاده "معلومات مؤكدة" بهذا الشأن، وذلك في أول رد رسمي على اعتراف تل أبيب بالإقليم الانفصالي.

ووصف فقي في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، اعتراف إسرائيل بالإقليم بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي، مشددا على أنه لا يحق لنتنياهو ولا لحكومته "الدموية" منح الشرعية لإقليم داخل دولة ذات سيادة.

وطالب فقي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسحب هذا الاعتراف "غير القانوني" باستقلال إقليم أرض الصومال الانفصالي فورا.

وكشف فقي، عن فتح تحقيق رسمي فيما تردد بشأن استخدام عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن لمطار مقديشو، متوعدا باتخاذ "إجراءات صارمة" ضد كل من يثبت تورطه في هذا الأمر.

وثمّن الوزير مواقف السعودية وقطر ومصر والولايات المتحدة الرافضة لتقسيم الصومال، محذرا من أن التساهل مع هذه السابقة الخطيرة يهدد استقرار إفريقيا بأكملها، فيما أشار إلى عدم تلقي مقديشو أي معلومات بشأن توجه إثيوبي مماثل للاعتراف بالإقليم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد معلم فقي الصومال تهجير الفلسطينيين أرض الصومال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

مرشحة تايلاند لـ ملكة جمال الكون 2025 بإطلالة جريئة
الموضة

مرشحة تايلاند لـ ملكة جمال الكون 2025 بإطلالة جريئة

مصر الأولى إفريقيًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025
اقتصاد

مصر الأولى إفريقيًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بالتعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بالتعاملات المسائية
وزير الثقافة خلال افتتاح متحف فاروق حسني: "زرع المحبة وصعّبها علينا جدا"
أخبار مصر

وزير الثقافة خلال افتتاح متحف فاروق حسني: "زرع المحبة وصعّبها علينا جدا"
الاتحاد الأوروبي: نبحث مع مصر إمكانية تدريب الشرطة الفلسطينية بغزة
شئون عربية و دولية

الاتحاد الأوروبي: نبحث مع مصر إمكانية تدريب الشرطة الفلسطينية بغزة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر ضد كوت ديفوار