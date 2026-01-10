إعلان

ألمانيا: مظاهرات في برلين وفرانكفورت تضامنا مع احتجاجات إيران

كتب : مصراوي

10:15 م 10/01/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

برلين - (د ب أ)

خرجت مظاهرات مساء اليوم السبت، في مدينتي برلين وفرانكفورت الألمانيتين للإعراب عن التضامن مع الاحتجاجات الواسعة في إيران.

وقال متحدث باسم الشرطة في العاصمة الألمانية برلين إن نحو 1400 شخص شاركوا في مظاهرة امتدت من شارع كورفورستندام إلى ميدان أديناور، فيما تجمع قرابة 300 شخص آخرين في ميدان فيتنبرج

وفي مدينة فرانكفورت، العاصمة المالية لألمانيا، خرج نحو 1300 شخص إلى الشوارع.

ورفع المتظاهرون في برلين رايات ولافتات تضامنا مع الاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن إيرانية كبرى ضد الحكومة.

وفي ظل فرض القيادة الإيرانية قيودا مشددة على الإنترنت، لا تزال المعلومات التي تخرج من البلاد شحيحة.

كما رفع عدد من المتظاهرين في برلين صور رضا بهلوي، نجل الشاه الذي أُطيح به عام 1979. وحملت بعض اللافتات عبارات مثل " الديمقراطية فقط مع بهلوي"

ومن منفاه في الولايات المتحدة، زعم بهلوي أنه يضطلع بدور قيادي داخل صفوف المعارضة الإيرانية.

ودعا بهلوي، عبر منصة إكس، إلى إضرابات على مستوى البلاد في إيران، مطالبا العمال والموظفين في قطاعات حيوية، مثل النفط والغاز والطاقة، بالتوقف عن العمل، لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو إضعاف الشرايين المالية للنظام وإجبار "جهاز القمع" على الرضوخ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

احتجاجات إيران مظاهرات برلين فرانكفورت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

وفاة عامل بـ"الأرصاد الجوية" في حادث انفجار بالون.. والهيئة تنعيه
أخبار مصر

وفاة عامل بـ"الأرصاد الجوية" في حادث انفجار بالون.. والهيئة تنعيه

أول تعليق من الأوقاف على صورة وزيرها أمام مسجد السيدة زينب
أخبار مصر

أول تعليق من الأوقاف على صورة وزيرها أمام مسجد السيدة زينب
فيديو هدف عمر مرموش في مرمى كوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

فيديو هدف عمر مرموش في مرمى كوت ديفوار

لحظة بلحظة.. مصر ضد كوت ديفوار.. 2-1.. صلاح يسجل الثالث للفراعنة
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. مصر ضد كوت ديفوار.. 2-1.. صلاح يسجل الثالث للفراعنة
"حصدت إشادات الجمهور.. أنغام تطرح أغنيتها الجديدة "الحب حالة"
موسيقى

"حصدت إشادات الجمهور.. أنغام تطرح أغنيتها الجديدة "الحب حالة"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر ضد كوت ديفوار