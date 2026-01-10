مدينة طبية متكاملة بتكلفة 8.5 مليار جنيه.. متحدث الوزراء يوضح التفاصيل

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة تشرع في تنفيذ مشروع قومي ضخم لإنشاء مدينة طبية متكاملة.

وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن المشروع المقام على مساحة 37 فدانًا تتجاوز تكلفته التقديرية 8.5 مليار جنيه، موضحًا أن موعد الانتهاء منه مُقرر بحلول مارس 2028.

وأضاف الحمصاني خلال حديث تلفزيوني أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو زيادة الطاقة الاستيعابية للرعاية الصحية بشكل كبير، موضحًا أنها ستصل إلى 1276 سريرًا للإقامة الداخلية.

وتابع متحدث الوزراء أن التصميم يتضمن أقسامًا متطورة للرعاية المركزة والحضانات، مع توفير 120 ماكينة لغسيل الكلى، وإنشاء ما يقارب 100 عيادة خارجية لتقديم الخدمات الطبية الشاملة.

وأكد متحدث الحكومة أن هذه المدينة الطبية تمثل إضافة نوعية واستراتيجية للمنظومة الصحية في مصر، حيث ستقدم خدمات طبية متكاملة وفق معايير عالمية، مما يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات الصحية المتنوعة للمواطنين على أعلى مستوى.