"دولة التلاوة" يحتفي بمسيرة الشيخ أحمد عامر وسيرته العطرة

كرم برنامج "دولة التلاوة" في حلقته اليوم القارئ الراحل الشيخ أحمد عامر، واصفًا إياه بأنه كان يعيش القرآن بكيانه وليس مجرد قارئ للآيات الذكر الحكيم.

واستعرض البرنامج تقريرًا عن حياة الراحل الذي ولد عام 1927 بقرية العساكرة في محافظة الشرقية، حيث كان القرآن رفيقه منذ الصغر وحفظه كاملًا في سن التاسعة.

بدأ الشيخ رحلته المبكرة مع دراسة القراءات السبع، مما صقل موهبته وجعل صوته يلفت أنظار أهالي قريته والقرى المجاورة، ليبدأ صيته في الانتشار على نطاق واسع محليًا.

نجح الشيخ أحمد عامر في اختبارات الإذاعة المصرية بفضل أسلوبه المميز الذي يجمع بين عذوبة النغم وقوة الأداء، ليسجل تلاوات قرآنية نادرة ما زالت حية وجوهرية.

ولقب بـ "القارئ الخاشع" نظرًا لصدق أدائه وتأثره البالغ بآيات الله أثناء التلاوة، وهو ما منحه مكانة خاصة في قلوب مستمعي القرآن الكريم في العالم.