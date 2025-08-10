"فستان قصير بالورود".. روبي تخطف الأنظار من حفلها الغنائي في الساحل

كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة روبي أنظار الجمهور على السوشيال ميديا، من حفلها الغنائي ضمن موسم حفلات فصل الصيف 2025 في الساحل الشمالي.

وظهرت روبي بإطلالة مثيرة وجذابة، مرتدية فستان قصير باللون الزهري، خطفت به أنظار متابعيها على موقع "انستجرام"، وعلقت: "من الليلة الماضية لقد كانت مذهلة للغاية! كان الجو رائعًا والجميع كان جميلًا للغاية".

وتستعد الفنانة روبي، يوم 28 أغسطس، لإحياء حفل غنائي مع المطرب رامي صبري، ضمن فعاليات مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي.

اقرأ أيضا..

"فركش".. كريم العدل يعلن انتهاء مونتاج مسلسل "220 يوم"

إلهام شاهين تنشر صورًا جديدة تجمعها بـ إيناس الدغيدي وليلى علوي