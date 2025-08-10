حفل خيري ودعوات خاصة ومدفوعة.. كيف قابل محمد رمضان لارا ترامب؟

كتب-مصطفى حمزة:

أثار الفنان محمد رمضان، حالة من الجدل، حول اللقاء الذي تم بينه وبين لارا ترامب، زوجة ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونشر الفنان محمد رمضان، صور مقاطع فيديو من اللقاء، وعبر صفحاته في مواقع التواصل كتب: "تشرفت أمس بدعوة لارا ترامب في منزل عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك واهتمامهم بي يعني اهتمامهم واحترامهم لقارتي و بلدي".

وشوق جمهوره بجملة :"استعدوا لمفاجأة كبيرة قريباً".

وظهر محمد رمضان، في إحدى الصور مع لارا ترامب، المتزوجة من إريك ترامب، أحد أبناء دونالد ترامب، خلال الحفل الخيري، الذي أقامته مؤسسة تحمل اسم "make music right"، قام بتأسيسها الفنان الأوبرالي الأمريكي كريستوفر ما تشيو.

وكانت لارا ترامب، هي الضيفة الرئيسية في الحفل الخيري، وتراوحت أسعار دعوات حضور الحفل بين 1000، و 2500 دولار، في حين وصل سعر الصورة مع الضيفة الرئيسية إلى 3500 دولار، حسب ما جاء في الدعوة.

وتراوحت أسعار بعض فئات دعوات حضور الحفل بين 10000، و 50000 ألف دولار أمريكي، في حين يتم الحضور وفق رسائل تصل إلى المدعوين، بعد سداد قيمة الدعوة.

وكثفت لارا ترامب، في أبريل الماضي، محاولات تواجدها في المجال الموسيقي، بعد تأسيسها شركة باسم" LT Music LLC " في أبريل 2025، وذلك بعد شهرين من تقديمها أغنية بمشاركة مغني الراب فرينش مونتانا.

والمفارقة هنا أن رمضان، الذي سبق قدم أيضا مع فرينش مونتانا، أغنية بعنوان "rolla rolla"، قام بنشر مقطع فيديو، ضمن الترويج للقاء الذي تم مع زوجة ابن الرئيس الأمريكي، وهو يمارس لعبة الجولف، في إشارة إلى تواجده داخل نادي ترامب الوطني للجولف في فلوريدا، وهو النادي المسجلة به شركة "لارا ترامب".

حفل المؤسسة الخيرية

أغنية لارا ومونتانا

أغنية محمد رمضان و مونتانا