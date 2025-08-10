منة تيسير تنفي استبعادها من إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

كتب- مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة منة بدر تيسير، حقيقة استبعادها من إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، في دورته الثامنة المقرر انطلاقه في سبتمبر المقبل.

وعلقت منة على ما تردد بشأن استبعادها من منصب نائب مدير المهرجان، وعبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: "أولا خبر في قمة الكذب والرياء، ثانيا هقاضي أي حد يكتب عليا خبر كاذب تاني كفاية بقى "

وتابعت: "الحقيقة إني اعتذرت عن المهرجان لدكتور أشرف زكي، وأستاذ سامح بسيوني لظروف عندي، فضلوا متمسكين بيا جدا لدرجة أخجلتني اني بعتذر، ودكتور أشرف أعطاني فرصة اكتر من مرة علشان أفكر تاني وأرجع في قراري هو وأستاذ سامح لكن أنا للأسف كان خارج عن إرادتي، لازم كنت أعتذر الدورة دي".

وأوضحت: "ودكتور أشرف ذكي والأستاذ سامح سمحوا ليا إني أعتذر عن الدورة دي بس، فـ أنا معتذرة الدورة دي بس، فكفاية كذب وإدعاء عن أشياء غير موجودة بالمرة، عيب كفاية".

يذكر أن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، أعلن عن تشكيل جديد للدورة الثامنة للمهرجان، وضم الفنان سامح بسيوني، نائب للرئيس، والفنانة بشرى مديرا تنفيذيا، كما صدر قرارا بتعيين 4 نواب لمدير المهرجان، وهم: المخرجة د. مي مهاب، الفنانة إيمان رجائي، محمد الأباصيري المعيد بالمعهد العالي للفنون المسرحية، الفنانة منة المصري.