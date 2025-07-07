كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة المعتزلة حلا شيحة ، تفاصيل جديدة عن معاناتها النفسية، بعد تجاربها مع الطلاق، في زواجها الأولى من الكندي يوسف هاريسون، والثانية من الداعية معز مسعود.

وتحدثت حلا، عبر قناتها في موقع يوتيوب، من خلال 3 حلقات ، تحت عنوان " أسباب الانتكاس".

وقالت: "لما لبست الحجاب، ماكنتش عارفة أكمل، لأن برضه حصلت لخبطة الجواز والطلاق، اللي كنت فاكرة هتكون عون لي على حياة أفضل، وده طبيعي".

وتابعت: "أي ست من حقها تتجوز، وتطلب تشوف المناسب لها ولحياتها لو ده هيساعدها تقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وده أجمل حاجة أصلا، واللي ربنا أمرنا به ".

وأضافت: "إنما لما لقيت الموضوع مش صح ومش متظبط، وفي حاجة غلط، كانت بالنسبة لي الصدمة صدمتين، علشان أنا شخص حساس، وكانت صدمة الطلاق الأولاني، صعبة جدا"

وأوضحت: "كنت أسمع كلام كتير، إن الواحد لما بيطلق، وعنده ولاد ما بيبقاش عايز الطلاق، ويسيب الحياة دي، ويبقى ماشي مضطر، ويكون عنده رد فعل، وتركيبة دماغه تتغير، وأنا حاسة إن ده اللي حصل لي، في حاجة اتغيرت جوايا من كتر الألم النفسي، اللي كنت فيه".

وأكملت حلا: "حصل لي حالة غضب، حتى إني كنت أقول يارب أنا زعلانة منك، أنا سيبت كل حاجة، وجيت لك يارب، ليه مش واقف جنبي، وده كان شعوري، لما وقعت، وده كان غلط مني، وكنت حاسة بالغضب، وزي ما أكون من جوايا بنتقم من حلا".

وأعلنت الفنانة حلا شيحة، عودتها إلى إرتداء الحجاب، عقب مشاركتها في بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي عرض في موسم رمضان 2024، وقامت ببطولته بمشاركة خالد النبوي، نشوى مصطفى، نور النبوي، مايان السيد، محمد محمود عبد العزيز.

حلا شيحة