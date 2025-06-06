مستعينا بمشهد لـ توفيق الدقن.. تامر حبيب يهنئ جمهوره بعيد الأضحى

كتبت- نوران أسامة:

هنأ السيناريست تامر حبيب جمهوره ومتابعيه بحلول عيد الأضحى المبارك، على طريقته الخاصة.

ونشر حبيب عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" مشهد للفنان الراحل توفيق الدقن، يقول فيه: "كل سنة وأنتم طيبين"، وعلّق تامر وكتب: "كل سنة وإحنا كلنا طيبين".

وكان تامر حبيب شارك بفيلم "مقسوم" كممثل، والعمل بطولة ليلى علوي وشيرين رضا وسماء إبراهيم وسارة عبدالرحمن وعمرو وهبة وآخرين.

وكتب في 2020 سيناريو وحوار مسلسل لعبة النسيان، بطولة النجمة دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم ومحمود قابيل، ومن إخراج أحمد شفيق.