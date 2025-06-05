جميلة عوض تحتفل بمرور عام على زواجها: "لا أصدق أن عامًا مر"

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة جميلة عوض بمرور عام على زواجها من المونتير أحمد حافظ، مسترجعة كواليس وتحضيرات حفل الزفاف الذي أُقيم العام الماضي.

ونشرت جميلة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" مجموعة من الصور من الكواليس أثناء استعدادها لحفل الزفاف.

وعلّقت: "عودة إلى الفوضى والضحك وسحر التحضير ليوم مثالي"، ووجهت الشكر لأسرتها "شكرًا لكم على احتضاني، وتشجيعي، وجعل هذا اليوم ساحرًا. لا أصدق أن عام قد مر".

يُذكر أن جميلة عوض احتفلت بزفافها العام الماضي في حفل أُقيم بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وكانت جميلة تعاونت مع أحمد حافظ في عدد من الأعمال الفنية، أبرزها فيلم "الضيف"، ومسلسل "لا تطفئ الشمس"، وفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

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