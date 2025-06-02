دنيا سامي تدافع عن مصطفى غريب: "كلامي عن هزارنا جاب له الشتيمة"

كتب-مصطفى حمزة:

حرصت الفنانة دنيا سامي، على الدفاع عن الفنان مصطفى غريب، بعد تعرضه للهجوم بسببها.

وعلقت الفنانة دنيا سامي، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، على ما يتعرض له الفنان مصطفى غريب، وكتبت: "بالنسبة للبوستات المنتشرة اللي مشيرة حلقتي مع أستاذة إسعاد يونس اللي أنا بقول فيها إن مصطفى غريب بيتريق عليا وبيقول عليا وحشة وده طبعاً جاب لمصطفى الكلام والشتيمة".

وتابعت: "أولاً شكراً على دفاعكم عني بس أنا أصلاً مش زعلانة من حاجة وأنا ومصطفى صحاب ودفعة واحدة وإحنا الاتنين اتمرمطنا زي بعض، وأنا كنت بحكي ده بهزار لأني عارفة إني قمر، مصطفى غريب ده أقرب وأجدع وأطيب بني آدم في حياتي وحياة كل صحابه ولو قعدت أتكلم عليه من هنا ل ١٠٠ سنة مش هيكفي والله قد إيه هو ضهري في الحياة".

وأضافت: "واللي أنا قولته في البرنامج على اللي مصطفى بيقوله عليا ده هزار بين أي صحاب في أي شلة وأنا الحمدلله معنديش عقد ومش حتى عندي عقد ومش عارفة ومش عندي عقد هتظهر بعد كده ..هو بجد مفيش حاجة واصلاً لو كملتوا باقي الحلقة مع أستاذة إسعاد هتعرفوا إننا مسكناه تريقه وتقطيع أكتر من اللي هو بيهزر فيه معايا بكتير".

واختتمت حديثها قائلة: "ولو سمحتوا محدش في الدنيا يشتم مصطفى غريب غيري".

وتحدثت الفنانة دنيا سامي، خلال ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة"، عن الصداقة التي تجمع بينها وبين الفنان مصطفى غريب، وقالت :" الوحيد اللي شايفني وحشة لحد النهاردة مصطفى غريب، وأصلا بيشوفني ولد".

و تابعت: "هو متنمر طبعا نمرة واحد، يعني لو واحدة صاحبتنا مامتها مثلا توفت من أسبوع ورايح لها، وتخرج له يروح مشغل لها أغنية عن الأم بصوت عالي".

دنيا سامي في صاحبة السعادة