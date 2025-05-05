سليم سحاب ودينا يقدمان واجب العزاء في وليد مصطفى زوج كارول سماحة (صور)

كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

شهد عزاء المنتج الراحل وليد مصطفى، زوج الفنانة كارول سماحة، حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، لتقديم واجب المواساة.

وحضر عدد من نجوم الفن والإعلام، أبرزهم الفنانة إلهام شاهين، والفنانة دينا فؤاد، والمخرجة بتول عرفة، والإعلامية هالة سرحان، المطرب وليد توفيق، والمخرجة إيناس الدغيدي، الفنان وليد توفيٌ، الفنان عماد زيادة، المايسترو سليم سحاب،

توفي المنتج وليد مصطفى توفي صباح السبت الماضي، بعد صراع مع المرض، وسط حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني والإعلامي.

وكانت الفنانة كارول سماحة قد أعلنت عن موعد العزاء عبر خاصية "الستوري" بحسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "وداعًا يا أغلى إنسان في حياتي.. العزاء يوم الإثنين ٥/٥ في مسجد الشرطة بالشيخ زايد. أرجو من كل من عرف زوجي الدكتور وليد مصطفى أن يذكره بدعوة طيبة".

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