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هنا شيحة تنعى الإعلامي صبري عطري: "من أطيب القلوب ومحب حقيقي"

06:52 م الأربعاء 23 أبريل 2025

هنا شيحة وصبري عطري

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كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة هنا شيحة على نعي الإعلامي الراحل صبري عطري، الذي رحل عن عالمنا إثر سكتة قلبية، عن عمر يناهز الـ 48 عامًا.

وكتبت هنا عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "خبر حزين، ربنا يرحمك يا صبحي .. من أطيب القلوب والضحكة الصافية من القلب .. من أول ما عرفتك دايما صافي ومحب حقيقي ومش مقتحم الخصوصية .. بالعكس طيب ونقي وحقيقي .. .. في مكان أحلى أكيد يا صبحي".

وكان حساب ET بالعربي قد أعلن الخبر الحزين عبر "إنستجرام"، قائلًا: "في خبر حزين وقاسٍ على فريق ET بالعربي ومجموعة كاريزما للإعلام، ننعي ببالغ الحزن والأسى زميلنا العزيز صبحي عطري.. نتقدّم من أهله وأصدقائه بأحر التعازي القلبية. رحم الله صبحي وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان".

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اشتهر العطري بتقديمه برنامج "ترندينج" عبر قناة "mbc" سابقا. كما عمل على مجموعة من البرامج لقنوات روتانا وLBC وDMTV منها يا هلا، وآخر الأخبار online، وstar world، وموزاييك، وfun news، وwrap up. وقدم النشرة الفنية الأسبوعية ضمن برنامج "سيدتي"، كما عمل معدا في برنامج fashion time.

هنا شيحة وصبري عطري

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