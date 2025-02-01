جمعية المؤلفين والملحنين تدعم قرار الرئيس السيسي برفض تهجير الفلسطينين

كتب- مصطفى حمزة:

أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية برئاسة المؤلف مدحت العدل، بيانا صحفيا، تؤكد فيه دعمها الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب إعلانه رفض مخطط تهجير الفلسطينين.

وجاء في بيان الجمعية الذي أصدرته اليوم السبت: "لكم كان شاعر النيل حافظ إبراهيم .. عظيما، حينما قالها للدنيا كلها بصوت الحق والعدل والحرية والإنسانية.. (وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجدِ وحدي.. وبناة الأهرام في سالف الدهر، كفوني الكلام عند التحدي".

وتابع البيان: "نعم.. في كل وقت وحين تعلن مصر إنحيازها الكامل للحق والعدل والحرية والإنسانية.. ولا تخشى في ذلك أي ٌ شخص وأية قوة في العالم مهما بلغ جبروتها، ومن هذه الثوابت الوطنية المصرية، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر والمصريين جميعا، ومن كل القوى والتيارات السياسية والإجتماعية برفض الظلم الواقع على الفلسطينيين وتهجير أهل غزة الى سيناء ومن ثم القضاء كاملا على قضية الشعب الفلسطيني الى الأبد، وهو الموقف الذي لا تراجع فيه ولا إستسلام، وكلنا نقف صفا واحدا وراء زعيمنا ورئيسنا الشجاع عبد الفتاح السيسي".

وأضاف البيان: "جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين ( ساسيرو) تصطف في موقفها مع سائر جموع الشعب المصري لآخر قطرة دم في قلوبنا، وعاشت فلسطين حرٌة أبيه وتحيا مصر".

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