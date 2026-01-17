إعلان

داوود حسين يعلق على لقائه مع هازال كايا وباريش بموسم الرياض (صورة)

كتب : هاني صابر

03:09 م 17/01/2026

الفنان داوود حسين

علق الفنان داوود حسين، على لقائه مع نجمي الدراما التركية هازال كايا وباريش أردوتش خلال تواجدهما بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية على هامش حضور حفل توزيع الجوائز Joy Awards .

ونشر داوود، صورته معهما، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "نجوم تركيا.. هازال وباريش .. لقاء جميل وتعارف وتقارب فني.. شكرا موسم الرياض، شكرا جوي أووردز".

وتنظم الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض" اليوم السبت، مهرجان جوائز صنّاع الترفيه " JOY AWARDS في نسخته السادسة، والذي يحتفي بأهل الفن من عالم السينما والدراما والموسيقى، إلى جانب الرياضة، والمؤثرين العرب.

ويُبث الحفل - الذي يحضره المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1 ، و MBC مصر، و MBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة MBC" شاهد"، ابتداءً من وصول النجوم إلى الحفل، فمرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية.

ومن المُرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته السادسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى والفاعلين في هذا القطاع، بموازاة تواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.

داوود حسين مع هازال وباريش (1)

الفنان داوود حسين داوود حسين يلتقي مع هازال كايا وباريش موسم الرياض نجم الدراما التركية هازال كايا نجمة الدراما التركية باريش أردوتش حفل توزيع الجوائز Joy Awards داوود حسين على إنستجرام

