عبد الفتاح الجريني يشعل أجواء الزمالك بحفل "كامل العدد" (صور)

كتب : هاني صابر

04:24 م 17/01/2026
أحيا المطرب المغربي عبدالفتاح الجريني، أمس الجمعة، حفلا غنائيا بمنطقة الزمالك، بحضور كامل العدد.

وقدم الجريني، باقة من أغانيه التي يعشقها جمهوره ومنها: "أشوف فيك يوم، تلات كلمات، أوقات، يا حبيبي"، وغيرها من الأغاني المميزة.

ويتواجد الجريني في مصر، حاليًا من أجل ألبومه الغنائي الجديد الذي يمثل عودة قوية إلى سوق الألبومات الكاملة، بعد فترة من التحضير والبحث عن أنماط موسيقية مبتكرة.

ويتعاون في الألبوم مع الملحنين وليد سعد، ومحمد يحيى، وعزيز الشافعي، والشعراء تامر حسين، ومحمد البوغة، ومحمد الغنيمي.

