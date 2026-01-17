إعلان

فيفي عبده تصل الرياض لحضور حفل "جوي أووردز" (صورة)

كتب : هاني صابر

04:40 م 17/01/2026

الفنانة فيفي عبده

وصلت الفنانة فيفي عبده، إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية، لحضور حفل توزيع الجوائز"جوي أووردز".

وتنظم الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض" اليوم السبت، مهرجان جوائز صنّاع الترفيه " JOY AWARDS في نسخته السادسة، والذي يحتفي بأهل الفن من عالم السينما والدراما والموسيقى، إلى جانب الرياضة، والمؤثرين العرب.

ويُبث الحفل - الذي يحضره المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1 ، و MBC مصر، و MBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة MBC" شاهد"، ابتداءً من وصول النجوم إلى الحفل، فمرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية.

ومن المُرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته السادسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى والفاعلين في هذا القطاع، بموازاة تواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.

يكرم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال عام 2025.

فيفي عبده تصل الرياض

الفنانة فيفي عبده فيفي عبده تصل الرياض حفل جوي أووردز حفل توزيع الجوائزجوي أووردز موسم الرياض

