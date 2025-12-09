إعلان

بعد خروج مصر من كأس العرب.. صلاح عبدالله: "ماكنش العشم نلعب كدا يا طولان"

كتب : معتز عباس

07:56 م 09/12/2025

الفنان صلاح عبدالله

انتقد الفنان صلاح عبدالله الأداء الذي قدمه منتخب مصر في كأس العرب بقيادة المدير الفني حلمي طولان.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ماكنش والله العشم نلعب كدا يا طولان الحماس انعدم وحلمي مات خجلان".

وحصد منتخب مصر نقطتين فقط من مشواره في دور المجموعات بكأس العرب، بالتعادل أمام الكويت والإمارات، والخسارة أمام الأردن.

وخسرت مصر بنتيجة 3/0 أمام الأردن، لتنتهي رحلة المنتخب الوطني في قطر بالخروج من دور مجموعات كأس العرب.

صلاح عبدالله على فيسبوك

الفنان صلاح عبدالله خروج مصر من كأس العرب المدير الفني حلمي طولان منتخب الأردن يفوز على مصر

