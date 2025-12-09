انتقد الفنان صلاح عبدالله الأداء الذي قدمه منتخب مصر في كأس العرب بقيادة المدير الفني حلمي طولان.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ماكنش والله العشم نلعب كدا يا طولان الحماس انعدم وحلمي مات خجلان".

وحصد منتخب مصر نقطتين فقط من مشواره في دور المجموعات بكأس العرب، بالتعادل أمام الكويت والإمارات، والخسارة أمام الأردن.

وخسرت مصر بنتيجة 3/0 أمام الأردن، لتنتهي رحلة المنتخب الوطني في قطر بالخروج من دور مجموعات كأس العرب.

