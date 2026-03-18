أشاد النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالتحركات الدبلوماسية وأهميتها، والتي قام بها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال جولته العربية الأخيرة واتصالاته الموسعة بنظرائه في دول الخليج العربي والأردن والعراق، في ظل تصاعد الأحداث في المنطقة.

وأشار النائب، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إلى أن هذه التحركات تطبيق لاستراتيجية الدولة المصرية نحو رعاية أبنائها بالخارج.

ولفت التلواني إلى حرص وزير الخارجية على الاطمئنان على أوضاع الجاليات المصرية في الدول الشقيقة، مؤكدًا أنه يأتي ترجمةً مباشرةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع كرامة ورعاية المواطن المصري في الخارج ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة وجمهوريتها الجديدة.

وقال عضو مجلس النواب: ما نلمسه من تواصل مستمر بين وزارة الخارجية، والسلطات المعنية في الدول العربية الشقيقة؛ خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية والتوترات التي تشهدها المنطقة، يبعث برسالة طمأنينة لكل بيت مصري لديه مغترب.

وأوضح التلواني أن هذه الاتصالات والتحركات مفادها أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها، وهي حريصة كل الحرص على توفير مظلة حماية ورعاية لهم أينما وجدوا.

وأكد النائب أن تحركات وزير الخارجية تعزز من "القوة الناعمة" لمصر، وتؤكد الدور المحوري للعامل المصري في نهضة المنطقة، كما تؤكد أن السفارات والقنصليات تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع القطاع القنصلي؛ وهو ما يعد تطورًا ملموسًا في جودة الخدمات المقدمة للمغتربين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

وأشاد النائب بجهود السلطات في دول الخليج والأردن والعراق، على ما يقدمونه لأبناء مصر الموجودين على أراضيهم، مؤكدًا أن مجلس النواب سيظل داعمًا ومراقبًا لكل الجهود التي تضمن حقوق المصريين بالخارج وتسهل ربطهم بوطنهم الأم.

وأكد النائب أن وزارة الخارجية والهجرة تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مفهوم المواطنة الشاملة لكل مصري؛ سواء أكان داخل الحدود أم خارجها.