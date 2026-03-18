أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، قرارًا بتجديد تعيين الدكتور خالد صلاح الدين علي حسونة، مديرًا لمديرية أوقاف السويس بالمستوى الوظيفي "مدير عام" بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 14 مارس 2026م.

كما نص القرار على تجديد تكليف الدكتور خالد صلاح الدين علي حسونة، مدير مديرية أوقاف السويس - بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف القاهرة بالمستوى الوظيفي "مدير عام" بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية، وذلك لمدة عام.

ويعد الدكتور خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، من أنشط وأكفأ وكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية،وتولى عدة مناصب بالديوان العام بالوزارة، وبمديريات الأوقافـ، ويتمتع بعلاقات جيدة داخل الوزارة وخارجها.