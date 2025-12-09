أول تعليق من منى زكي بعد العرض الخاص لفيلم "الست" في الرياض

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن تعطيل فعاليات دورته الخامسة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر، بسبب تساقط أمطار غزيرة على مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وظهرت على شاشات شباك تذاكر المهرجان رسالة "البرامج ملغية بسبب المطر".

كان من المقرر أن يشهد اليوم إقامة عدد كبير من الفعاليات ما بين جلسات حوارية وعروض أفلام، بينها: فيلم جوازة ولا جنازة، فيلم إركالا حلم كلكامش، فيلم رقية، فيلم المستعمرة، فيلم اللي باقي منك.

جدير بالذكر أن المهرجان عرض مساء أمس الاثنين الفيلم المصري القصص للمخرج أبو بكر شوقي، بطولة نيللي كريم، أمير المصري، أحمد كمال، شريف الدسوقي. وشهد العرض حضور أبطال العمل، وعدد من النجوم وصناع السينما المصريين، بينهم المخرج يسري نصر الله، المنتج صفي الدين محمود، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة ليلى علوي، الفنانة لبلبة، الفنانة هنا شيحة.