قبل عرض "خريطة رأس السنة".. ماذا قالت ريهام عبدالغفور عن تجربتها مع ذوي

كرّم مهرجان البحر الأحمر السينمائي مساء الأحد 7 ديسمبر، النجمة الهندية الأسطورية ريخا (بانورخا غانيشان)، وذلك في ظهور نادر لها.

تسلمت ريخا جائزتها التكريمية من فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، وبمشاركة فين هاليغان، مديرة البرامج السينمائي الدولي، وذلك قبل العرض الدولي الأول للنسخة المُرمَّمة من فيلمها الكلاسيكي الشهير "أومراو جان" الصادر عام 1981. وحضر المخرج مظفر علي، مخرج الفيلم، العرض الخاص بهذه المناسبة.

ويُعرض الفيلم " أومراو جان" ضمن قسم "كنوز البحر الأحمر" في المهرجان، وهو عمل تراثي تدور أحداثه في لكناو عام 1857، ويروي قصة "توايف" (راقصة وشاعرة) محلية وصعودها نحو الشهرة. وتُعدّ ريخا وفقاً للنقاد إحدى أبرز الممثلات في تاريخ السينما الهندية، فيما يعد "أومراو جان" واحداً من أعظم الإنجازات السينمائية في تاريخ الهند.