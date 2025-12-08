إعلان

الليلة.. "واحد من الناس" يكشف سر خلاف عمار الشريعي مع عبدالرحمن الأبنودي

كتب : منال الجيوشي

10:52 ص 08/12/2025

برنامج واحد من الناس

يحيي برنامج "واحد من الناس" للإعلامي عمرو الليثي، ذكرى رحيل الموسيقار الكبير عمار الشريعي، مساء اليوم الإثنين، في احتفالية خاصة في التاسعة والنصف مساءً، على شاشة الحياة.

وتتحدث في الحلقة الإعلامية ميرفت القفاص، وابنه المهندس مراد، وصديقه المقرب المنتج الكبير عمرو الصيفي.

وتكشف الحلقة كواليس أشهر أعمال الموسيقار الراحل عمار الشريعي، كما يتطرق اللقاء إلى خلافه مع عبد الرحمن الأبنودي بعد مسلسل "أبو العلا البشري"، والذي استمر قرابة عشرين عامًا

كما تتحدث أسرة "الشريعي" عن علاقته بالموسيقار الكبير بليغ حمدي، وكيف استطاع إقناع عدد من نجوم السينما بالغناء من ألحانه


وتكشف زوجته ما إذا كان صحيحًا أن عمار الشريعي رفض إجراء عملية لاستعادة بصره كما قيل.

يعرض برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين، على شاشة الحياة.

برنامج واحد من الناس عمار الشريعي عبدالرحمن الأبنودي عمرو الليثي

