شاركت الفنانة هالة صدقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو يجمعها مع الموسيقار عمر خيرت خلال تواجدهما في قطر.

ونشرت صدقي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نرجع لرحلتنا تاني وأجمل لقاء مع حبيبي أنا، الموسيقار العظيم عمر خيرت وهو بخير وربنا يديه الصحة".

وقالت هالة صدقي بالفيديو: "أنا وأنت ولا حد تالتنا، أنا وأنت وبس.. حبيب قلبي، ألف حمدالله على سلامتك، والحفلة بتاعت إمبارح كانت عظيمة".

وكان الموسيقار عمر خيرت، تعرض مؤخرا لوعكة صحية، استلزمت نقله أحد المستشفيات وألغى وقتها ارتباطاته الفنية.

يذكر أن، عمر خيرت، أحيا الجمعة الماضية، أولى حفلاته بعد تعافيه بدولة قطر على مسرح المياسة.