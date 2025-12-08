إعلان

هالة صدقي تلتقي الموسيقار عمر خيرت..وتعلق: "بخير وربنا يديه الصحة"(فيديو)

كتب : هاني صابر

11:52 ص 08/12/2025

هالة صدقي و عمر خيرت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة هالة صدقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو يجمعها مع الموسيقار عمر خيرت خلال تواجدهما في قطر.

ونشرت صدقي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نرجع لرحلتنا تاني وأجمل لقاء مع حبيبي أنا، الموسيقار العظيم عمر خيرت وهو بخير وربنا يديه الصحة".

وقالت هالة صدقي بالفيديو: "أنا وأنت ولا حد تالتنا، أنا وأنت وبس.. حبيب قلبي، ألف حمدالله على سلامتك، والحفلة بتاعت إمبارح كانت عظيمة".

وكان الموسيقار عمر خيرت، تعرض مؤخرا لوعكة صحية، استلزمت نقله أحد المستشفيات وألغى وقتها ارتباطاته الفنية.

يذكر أن، عمر خيرت، أحيا الجمعة الماضية، أولى حفلاته بعد تعافيه بدولة قطر على مسرح المياسة.

هالة صدقي الموسيقار عمر خيرت قطر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد: طقس شديد البرودة وتراجع كبير في الحرارة
حمزة نمرة: فخور بمصريتي وأتمنى كل الخير للسعودية.. وتركي آل الشيخ يعلق