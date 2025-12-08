قبل عرض "خريطة رأس السنة".. ماذا قالت ريهام عبدالغفور عن تجربتها مع ذوي

يشهد فيلم "خريطة رأس السنة"، مشاركة الطفل آسر في بطولته، وذلك في أول ظهور سينمائي له، بعد لفته الأنظار بقوة خلال ظهوره في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

ويؤدي آسر في الفيلم شخصية الطفل "نور"، الذي يذهب إلى أوروبا، بصحبة خالته "حبيبة- ريهام عبدالغفور"، والتي تعاني من متلازمة داون، للبحث عن والدته، ويتولى إنتاج الفيلم، المنتج أحمد حمدي، والد آسر.

وكانت المخرجة بتول عرفة قد نوهت عن الفيلم، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، بعد ظهور آسر في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وكتبت: "آسر أحمد حمدى، الطفل اللي شرف مصر امبارح بموهبته وحضوره الطاغي، موقفش في المكان ده من فراغ ولا بالصدفة".

وتابعت: "الطفل ده من وهو عنده أربع سنين والده اكتشف موهبته وقرر إنه ده يكون حلم عمره، استثمر في ابنه بكل ما يملك من مجهود ووقت وفلوس، استعان بمدربين تمثيل ورقص وغناء محترفين لتدريبه ، اشتغل عليه بشكل احترافس جداً".

وأوضحت بتول: "رفض أعمال كتير اتعرضت عليه علشان عايز ابنه يظهر بشكل يليق بموهبته، يعني حقيقي كان بيصنع نجم، مش بس كده صرف تقريباً كل ما يملك على إنتاج فيلم سينمائي بطولته هتشوفوه بإذن الله قريب".

وشارك آسر في مسلسلات "الحشاشين"، و"ساعته وتاريخه"، وطرح عبر قناته في موقع يوتيوب، أغنية بعنوان "بون بون".

وطرحت الشركة المنتجة برومو الفيلم ، قبل عرضه يوم 24 ديسمبر الحالي، وظهر به نجوم العمل، ريهام عبدالغفور، محمد ممدوح، أسماء أبو اليزيد، هنادي مهنا، ومصطفى أبو سريع، والطفل آسر، والفيلم تأليف يوسف وجدي، إخراج رامي الجندي، وإنتاج أحمد حمدي.

برومو فيلم "خريطة راس السنة"