عرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي ضمن فعاليات دورته الخامسة يوم الأحد 7 ديسمبر، فيلم يونان للمخرج أمير فخر الدين، وشاهد الفيلم مع جمهور المهرجان الفنان اللبناني جورج خباز.



والتقط جورج مع عدد من صنّاع الفيلم صورا تذكارية على السجادة الحمراء، قبل عرضه في ميدان الثقافة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.



وأعرب جورج قبل بدء العرض عن سعادته بمشاهدة العمل مع الجمهور العربي، بعد رحلة "يونان" في عدد من المهرجانات العالمية، متمنيا أن ينال إعجاب الحضور.



وكان من بين حضور الفيلم الفنان الكبير جمال سليمان، كما قدمه للجمهور أنطوان خليفة، مدير البرنامج العربي والكلاسيكي في الدورة الخامسة.



فيلم يونان يحكي قصة كاتب مغترب يعيش حالة من العزلة، ويذهب لجزيرة نائية ليقابل هناك امرأة متقدمة في العمر تدير فندق صغير ويتواجد معها ابنها، ومع تفكيره في قرار مصيري ومحاولاته لتذكر قصة الراعي الملعون ومقاومته لفكرة مرض أمه الموجودة مع شقيقته بعيدا عنه، يحاول اكتشاف نفسه وسط شعور الغربة الموحش.



فيلم يونان كتابة وإخراج أمير فخر الدين، بطولة جورج خباز، هانا شيغولا، علي سليمان، سيبيل كيكيلي، نضال الأشقر.