جدة- منى الموجي:

حرصت النجمة إلهام شاهين على حضور فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي منذ اليوم الأول، بداية من حفل الافتتاح الخميس 4 ديسمبر، إلى جانب مشاهدة الأفلام على مدار أيامه الماضية.

وتواجدت إلهام يوم الأحد 7 ديسمبر على السجادة الحمراء لعروض الأفلام القصيرة المشاركة في المهرجان، كما شاهدت من قبل فيلم فلسطين 36 للمخرجة آن ماري جاسر وأشادت به.

كما وجهت رسالة للمخرجة شهد أمين بعد مشاهدة فيلمها هجرة، قائلة "برافو شهد وبرافو لبطلات وأبطال الفيلم، الجميع أدوا أدوارهم بشكل رائع، والمناظر الخارجية في العلا جميلة جدا، أحييكم جميعا وأتمنى لكم كل التوفيق".

إلهام شاهين عُرض لها في رمضان 2025 مسلسل سيد الناس مع المخرج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، أحمد زاهر، منة فضالي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، ومجموعة كبيرة من الفنانين.