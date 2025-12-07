توفي أمس السبت، الفنان سعيد مختار مقتولا بالطعن في مشاجرة مع زوج طليقته، بحسب ما أعلن السيناريست محمد أبو السعد.

وأكد السيناريست محمد أبو السعد، في تصريح خاص لـ مصراوي أن التحقيقات مازالت جارية بشأن تفاصيل مقتل الفنان سعيد مختار ولم يتم التصريح بالدفن بعد.

وسادت حالة من الحزن على الوسط الفني بعد رحيل الفنان سعيد مختار بهذه الطريقة، الذي راح ضحية خلاف مع زوج طليقته.

ويستعرض مصراوي 5 معلومات عن الفنان الراحل سعيد مختار، والتي كانت أبرزها المشاركة في مسلسل "الدالي" و"البطانية.

1- قدم العديد من الأعمال الفنية والدرامية وكانت بدايته مسلسل ناصر 2008.

2- شارك الفنان سعيد مختار في عدة أعمال فنية منها مسلسلات "زهرة وأزواجها الخمسة"، "الباطنية"، "سمارة"، "الدالي".

3- شارك في 14 مسلسل درامي ومسرحية، ما بين أدوار ثانوية وآخرى ضيف شرف.

4- آخر أعماله مسلسل الدولي عام 2018.

5- ظهوره الأول أمام الجمهور في الجزء الثاني من مسلسل "الدالي" ليضع قدمه بقوة في عالم التمثيل والفن.

اقرأ أيضا..

"عروس في الأبيض".. 10 صور لـ إلهام شاهين بإطلالة ساحرة في مهرجان البحر الأحمر

بسنت شوقي بفستان جريء مع محمد فراج في مهرجان البحر الأحمر السينمائي