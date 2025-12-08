إعلان

مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. 7 صور من أحدث جلسة تصوير لـ أسماء جلال

كتب : منى الموجي

12:29 ص 08/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أسماء جلال (2)
  • عرض 8 صورة
    أسماء جلال (4)
  • عرض 8 صورة
    أسماء جلال (3)
  • عرض 8 صورة
    أسماء جلال (6)
  • عرض 8 صورة
    أسماء جلال (7)
  • عرض 8 صورة
    أسماء جلال (8)
  • عرض 8 صورة
    أسماء جلال (5)

جدة- منى الموجي:

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة عن أحدث جلسة تصوير للفنانة أسماء جلال، التقطت لها على هامش الفعاليات.

أسماء ارتدت فستانا جذابا وطويلا من اللون الأحمر الداكن.

جدير بالذكر أن أسماء جلال تتواجد في المهرجان منذ اليوم الأول لافتتاح الدورة الخامسة، مع مجموعة كبيرة من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

ويُعرض لـ أسماء جلال حاليا في دور العرض السينمائي فيلم السلم والثعبان- لعب عيال، للمخرج طارق العريان، بمشاركة عدد كبير من النجوم، بينهم: عمرو يوسف.

وشهد يوم الأحد 7 ديسمبر إقامة جلسة حوارية للفنانة مي عمر، وأخرى للمخرجة نادين لبكي، وعرض أكثر من فيلم، بينها: المد البشري، كولونيا، نور، يونان، سبع قمم، هجرة، المجهولة.

أسماء جلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي

