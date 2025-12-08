إعلان

"بفستان أسود أنيق".. مي عمر تتألق في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب - معتز عباس:

12:33 ص 08/12/2025
شاركت الفنانة مي عمر جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها على ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر.

وظهرت مي بإطلالة أنيقة وجذاب مرتدية فستان أسود على السجادة الحمراء، خطفت بها أنظار الحاضرين وعدسات التصوير.

ونشرت مي مقطع فيديو يرصد وصولها الريد كاربت ضمن فعاليات اليوم الرابع من مهرجان البحر الأحمر، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "في جلستي الحوارية اليوم ضمن مهرجان البحر الأحمر, اتكلمت عن رحلتي، نجاحاتي وتحدّياتي ، وعن الإصرار اللي بيخلّيني أكمل وأحلم أكتر".

وأضافت: "لحظة فخر وقوة… وشرف إني أشارك جمهوري جزء من حكايتي، شكرًا مهرجان البحر الأحمر على هذه المساحة الملهمة".

تواصل مي عمر تصوير مسلسل الست موناليزا استعدادا لعرضه في رمضان 2026، وتشارك في بطولة فيلم شمشون ودليلة، وتنتظر طرح فيلم الغربان بدور العرض السينمائي.

مي عمر مهرجان البحر الأحمر السينمائي

