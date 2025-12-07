بسنت شوقي بفستان جريء مع محمد فراج في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ظهرت النجمة إلهام شاهين بإطلالة أنيقة وجذابة، في أحدث ظهور لها من مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

ونشرت إلهام صورا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جميلة مثل الأميرات مرتدية فستان أبيض طويل.

تفاعل الجمهور مع الصور، بشكل كبير، وجاءت التعليقات، كالتالي: "عروسة ما شاء الله"، "أحلى عروسة"، "زي القمر يا لولو"، "شياكة بالأبيض"، "جمالك ساحر".

مهرجان البحر الأحمر السينمائي انطلقت فعاليات دورته الخامسة مساء يوم الخميس 4 ديسمبر، وسط تواجد عدد كبير من نجوم وصناع الفن من مختلف أنحاء العالم.

تكريم إلهام شاهين

وحصلت النجمة إلهام شاهين على تكريم في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مؤخرًا، وسط حضور ودعم كبير من نجمات الفن منهم يسرا وصابرين والإعلامية هالة سرحان.

وحملت الدورة العاشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي اسم إلهام شاهين.

