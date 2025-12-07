إعلان

جلسة تصوير جديدة لـ ياسمين صبري بجوار حلبة سباق الفورمولا 1

كتب : معتز عباس

06:58 م 07/12/2025
    ياسمين صبري بجوار حلبة السباق
    ياسمين صبري تخوض تجربة قيادة سيارات الفورمولا 1
    ياسمين صبري تخوض تجربة قيادة سيارات الفورمولا 1
    ياسمين صبري تخوض تجربة قيادة سيارات الفورمولا 1
    ياسمين صبري تخوض تجربة قيادة سيارات الفورمولا 1
    ياسمين صبري
    ياسمين صبري بجوار حلبة السباق

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن أحدث ظهور لها في إمارة أبو ظبي أثناء متابعة سباق سيارات الفورمولا 1.

وظهرت ياسمين وهي تقوم بتجربة بسيطة لمعرفة طريقة قيادة سيارات الفورملا، ونشرت صورا لها من أمام حلبة السباق، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "شكرا على التجربة".

غياب ياسمين صبري عن دراما رمضان 2026

يذكر أن ياسمين صبري أعلنت غيابها عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2026 ، في تصريحات لبرنامج "et بالعربي".

وقالت ياسمين إنه هناك صعوبة في الظهور في أي أعمال درامية في رمضان المقبل، بسبب تعاقدها مع عدد من الأعمال الفنية الآخرى، وتصوير فيلم في الوقت الحالي.

وتتواجد ياسمين صبري حاليا بالمملكة العربية السعودية لحضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وكانت آخر أعمال ياسمين صبري في رمضان 2025 ، مسلسل "الأميرة - ضل حيطة"، بطولة نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وإخراج شيرين عادل.

ياسمين صبري سباق الفورمولا 1

