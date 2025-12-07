إعلان

بعد إصابتها بالسرطان للمرة الثانية.. ماذا قال أشرف زكي لـ جميلة عزيز

كتب : مصطفى حمزة

02:02 م 07/12/2025
كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة جميلة عزيز، تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها للمرة الثانية بالسرطان.

وتحدثت جميلة عزيز، عن تفاصيل حالتها، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية من البداية" الذي تقدّمه أميرة مجدي .

وقالت جميلة: "الحمد لله خلصت العلاج الكيميائي، وعملت العملية، وأخذت العلاج الإشعاعي وعلاج تاني، وهعمل فحوصات علشان أطمن وأشوف اللي حصل.. ادعولي".

وعن موقف نقابة المهن التمثيلية، قالت: "هما على تواصل دائم معايا، كانوا معايا أثناء العملية وبعدها، حتى لو كتبت حاجة على مواقع التواصل الاجتماعي، ده بسبب حزني وهما بيدعموني دايما".

وتابعت: "دكتور أشرف زكي مش سايبني، بيدينى دعم معنوي ونفسي، وساعة لما عرفت بمرضي، انهرت ووقعت وقال لي (مش هسيبك إلا لو حصلي حاجة)".

وشاركت الفنانة جميلة عزيز، في عدة أعمال، منها: سر الأرض، يوميات ونيس، تفاحة أدم، الجماعة، باب الخلق، بالشمع الأحمر، وكان أخر ظهور لها في مسلسل "أفراح إبليس 2" في عام 2019.

جميلة عزيز تتحدث عن مرضها

جميلة عزيز السرطان برنامج الحكاية من البداية أميرة مجدي

