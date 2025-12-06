أحدث جلسة تصوير جريئة لأسماء جلال في مهرجان البحر الأحمر

جولييت بينوش تتحدث في مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن تجربتها مع الإخراج

خطفت الفنانة أسماء جلال أنظار المتابعين بعد ظهورها بإطلالة جريئة، من أحدث ظهور.

نشرت أسماء صورا عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، ظهرت مرتدية فستان أنيق وجذاب.

تفاعل المتابعين مع الاطلالة وجاءت التعليقات كالتالي: "حلوة أوي، عالهادي يا قمر، جميلة القلوب،روعة وجذابة، يا حلاوتك".

وتشارك أسماء جلال في فيلم "إن غاب القط"، المقرر عرضه ديسمبر الجاري في السينمات، ويضم كوكبة من نجوم الفن، بينهم، آسر ياسين، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرون،الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.