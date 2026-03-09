مباريات الأمس
ملخص مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري المصري

كتب : يوسف محمد

09:14 م 09/03/2026 تعديل في 11:30 م
تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين 9 مارس الجاري، الهزيمة أمام نظيره طلائع الجيش، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وبهذه النتيجة توقف رصيد النادي الأهلي، عند النقطة رقم 40 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، فيما رفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة رقم 22 في المركز الـ14 بجدول الترتيب.

تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يوسف بلعمري، ياسر إبراهيم، هادي رياض ومحمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية وأليو ديانج

خط الهجوم: تريزيجيه، مروان عثمان وأشرف بن شرقي

أبرز أحداث مباراة الأهلي وطلائع الجيش

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 4: محمد عاطف يسجل الأول لطلائع الجيش في مرمى الأهلي

الدقيقة 8: تسديدة قوية من مروان عثمان يتصدى لها حارس مرمى طلائع الجيش

الدقيقة 9: عرضية من يوسف بلعمري يبعده دفاع طلائع الجيش

الدقيقة 20: تسديدة قوية من محمود تريزيجيه تمر بجوار مرمى طلائع الجيش

الدقيقة 22: هادي رياض يحرز هدف التعادل للأهلي

الدقيقة 34: عرضية من محمد هاني لاعب الأهلي يبعدها دفاع طلائع الجيش

الدقيقة 40: عرضية من محمد هاني ولكنها تمر إلى خارج الملعب

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 52: تسديدة من إسماعيلي أوجورو لاعب الطلائع يتصدى لها الشناوي

الدقيقة 61: خالد أبو زيادة يسجل الهدف الثاني لطلائع الجيش في مرمى الأهلي

الدقيقة 76: رأسية من ياسر إبراهيم ولكنها تخرج أعلى مرمى طلائع الجيش

الدقيقة 79: تسديدة قوية من إمام عاشور يتصدى لها حارس مرمى طلائع الجيش

الدقيقة 87: تسديدة قوية من تريزيجيه يتصدى لها عماد السيد حارس طلائع الجيش

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 6+90: نهاية المباراة

