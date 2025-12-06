تامر حبيب يحضر العرض الخاص لفيلم "الست"

جولييت بينوش تتحدث في مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن تجربتها مع الإخراج

تصوير- أحمد مسعد:

حرص السيناريست تامر حبيب على حضور العرض الخاص لفيلم الست الذي يقام مساء اليوم السبت بأحد السينمات بمدينة 6 أكتوبر.

ظهر تامر حبيب على الريد كاربت وقام بتهنئة أبطال وفريق عمل الفيلم متمنيا النجاح للفيلم المقرر عرضه بالسينمات يوم 10 ديسمبر الجاري.

وشهد العرض الخاص لفيلم "الست" حضور عدد كبير من النجوم هم السيناريست أحمد مراد، الفنان محمد فراج، الموسيقار هشام نزيه، الفنانة نسمة محجوب، الفنانة داليا شوقي، النجمة منى زكي، النجم أحمد حلمي، الفنان سيد رجب، الفنان أحمد خالد صالح، الإعلامية إنجي علي، الفنان صدقي صخر، والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

كواليس فيلم "الست"

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، أحمد داود، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

