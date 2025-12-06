وفاة شقيقها وإصابتها بالسرطان.. 5 أزمات عانت منها شريهان

تحتفل أيقونة الاستعراض في مصر والوطن العربي، الفنانة شريهان، بعيد ميلادها اليوم السبت 6 ديسمبر، من كل عام، حيث ولدت عام 1964.

تعد شريهان من أبرز الوجوه التي شكلت تاريخ الاستعراض في مصر والعالم العربي، وبفضل موهبتها الفذة، ارتبط اسمها ارتباطًا وثيقًا بـ فوازير رمضان، ما جعلها نجمة في مصاف الكبار، لم تكن حياة شريهان خالية من الصعاب، فقد مرت بعدة محطات صعبة وأزمات مؤثرة، من أهمها:

إثبات نسبها

في 20 يونيو 1980، تم حسمت المحكمة في يونيو 1980 قضية رفعتها والدتها لإثبات نسب ابنتها شريهان لوالدها أحمد عبدالفتاح الشلقاني، والتي كانت تبلغ من العمر 16 عاما في ذلك الوقت، حتى نجحت في ذلك.

وفاة شقيقها عمر خورشيد

توفي الموسيقار عمر خورشيد في حادث سيارة مأساوي عام 1981، وهو شقيق شريهان من الأم، حيث عانت كثيرًا بعد وفاته، لدرجة أنها أصيبت بشلل مؤقت وقتها.

تعرضها لحادث سير مروع

تعرض شريهان أزمة جديدة في عام 1989 أثناء عودتها من الإسكندرية، تعرضت لحادث خطير ومروع، نتج عنه إصابتها بكسور مضاعفة في عظام الحوض والعمود الفقري، وبعد مرور عامين من التعافي قدمت مسرحيتها الشهيرة "شارع محمد علي"، التي حققت نجاحًا كبيرًا وقتها.

زواج شيريهان

تزوجت شريهان مرتين، الأولى من الأمير المغربي علال الفاسي، ثم انفصلت، وبعد مرور أعوام من الانفصال تزوجت سرًا من الملياردير الأردني علاء الخواجة، وهو زوج الفنانة إسعاد يونس.

إصابتها بالسرطان

أصيبت شريهان عام 2002 بالسرطان الغدد اللعابية، بعد فيلمها الأخير "العشق والدم" وسافرت بعدها لفرنسا، وخضعت لجراحة استمرت 18 ساعة متواصلة لإزالة الورم.

ثم خضعت شريهان لعدة عمليات تجميلية بنحو 100 عملية، نظرًا لما تركته آثار العملية على وجهها.

