استعاد الفنان شادي شامل ذكريات قصة صورة نادرة للراحل عبد الحليم حافظ عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب شادي شامل: " مسكين حليم تعذب كثير الف رحمه نور علي روحه حبيب القلوب".

وتابع: "صورة من النوادر للعندليب عبدالحليم حافظ مغمى عليه خلف الكواليس من إحدى حفلات تونس في النادي الأفريقي في ١٥ يونيو ١٩٧٠، غنى في الحفل الهوا هوايا وياخلي القلب وختمها بسواح، اغمى عليه مباشرة خلف الكواليس، ويظهر بالصورة المذيع جلال معوض ممسكا بعبد الحليم".

كواليس مسلسل "العندليب: حكاية شعب"

وجسد الفنان شادي شامل شخصية الراحل عبد الحليم حافظ في مسلسل "العندليب: حكاية شعب" عام 2006.

تدور أحداث المسلسل حول قصة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، على المستوى الشخصي والمهني، وذلك منذ بدايات حياته المبكرة وقصص نجاحاته الفنية حتى بات من أبرز نجوم الغناء.

آخر مشاركات شادي شامل الفنية

كانت آخر مشاركات شادي شامل الفنية بمسلسل "المرافعة" عام 2014.

تدور أحداث المسلسل في إطار سياسي تشويقي، عن رجل أعمال فاسد مشهور بعلاقاته النسائية المتعددة، رغم اعتراض زوجته وضيقها بالأمر كله، حتى يتزوج من فنانة شهيرة، لكنها تُقتل، ليتم اتهامه هو بقتلها، مع آخرين، حتى يتم التوصل في النهاية إلى القاتل الحقيقي.

