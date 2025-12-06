بإطلالة شتوية.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من أحدث ظهور في أبو ظبي

جولييت بينوش تتحدث في مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن تجربتها مع الإخراج

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا من مشاركتها في أحد عروض الأزياء والموضة في أبو ظبي.

ونشرت ياسمين جلسة التصوير عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي ظهرت فيها بإطلالة شتوية مرتدية فستان طوي بأكمام طويلة.

تفاعل الجمهور مع الإطلالة وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة أوي"، "تحفة يا ياسو"، "مفيش في جمالك"، "الأوتفيت رائع"، "جميلة أوي".

يذكر أن ياسمين صبري أعلنت غيابها عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2026 ، في تصريحات لبرنامج "et بالعربي".

وقالت ياسمين إنه هناك صعوبة في الظهور في أي أعمال درامية في رمضان المقبل، بسبب تعاقدها مع عدد من الأعمال الفنية الآخرى، وتصوير فيلم في الوقت الحالي.

وتتواجد ياسمين صبري حاليا بالمملكة العربية السعودية لحضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وكانت آخر أعمال ياسمين صبري في رمضان 2025 ، مسلسل "الأميرة - ضل حيطة"، بطولة نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وإخراج شيرين عادل.