إعلان

بإطلالة شتوية.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من أحدث ظهور في أبو ظبي

كتب : معتز عباس

05:54 م 06/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    اطلالة ياسمين صبري في ابو ظبي
  • عرض 7 صورة
    اطلالة ياسمين صبري في ابو ظبي
  • عرض 7 صورة
    اطلالة ياسمين صبري في ابو ظبي
  • عرض 7 صورة
    اطلالة ياسمين صبري في ابو ظبي
  • عرض 7 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 7 صورة
    جلسة تصوير ياسمين صبري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا من مشاركتها في أحد عروض الأزياء والموضة في أبو ظبي.

ونشرت ياسمين جلسة التصوير عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي ظهرت فيها بإطلالة شتوية مرتدية فستان طوي بأكمام طويلة.

تفاعل الجمهور مع الإطلالة وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة أوي"، "تحفة يا ياسو"، "مفيش في جمالك"، "الأوتفيت رائع"، "جميلة أوي".

يذكر أن ياسمين صبري أعلنت غيابها عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2026 ، في تصريحات لبرنامج "et بالعربي".

وقالت ياسمين إنه هناك صعوبة في الظهور في أي أعمال درامية في رمضان المقبل، بسبب تعاقدها مع عدد من الأعمال الفنية الآخرى، وتصوير فيلم في الوقت الحالي.

وتتواجد ياسمين صبري حاليا بالمملكة العربية السعودية لحضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وكانت آخر أعمال ياسمين صبري في رمضان 2025 ، مسلسل "الأميرة - ضل حيطة"، بطولة نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وإخراج شيرين عادل.

ياسمين صبري نجوم الفن أبوظبي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026
تعيينات جديدة بـ"الكهرباء".. نوعية وشروط الوظائف المطلوبة 2025